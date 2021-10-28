Киев – на пороге "красной" зоны: в столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%

Киев – на пороге "красной" зоны: в столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%

Ситуация в больницах непростая – там находятся 3 334 пациента с COVID-19, в том числе 50 детей.

Киев – на пороге "красной" зоны: в столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%.

Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но город собирает местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За последние сутки заболел 1451 человек, летальных исходов – 39.

Ситуация в больницах непростая – там находятся 3334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; 452, в том числе 27 детей – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 2411 пациентов.

КГГА

На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных. 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Город наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.

Только за минувшие сутки в столице вакцинировано 27 566 человек. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в столице осуществлено 2 166 837 прививок.

Напомним, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница. Ирина Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19.

Отметим, количество случаев коронавируса в Киеве и области ежедневно растет.

Какие области скоро перейдут в "красную" зону

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