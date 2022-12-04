Киев может перейти на почасовые графики отключения света: в КГГА сообщили сроки

В КГГА говорят, что с почасовыми графиками отключения света киевляне будут жить и работать дальше.

В Киеве ситуация со светом понемногу стабилизируется, так что столица вскоре может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона.

Пантелеев объяснил, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря меньшему потреблению электроэнергии. Впрочем, подчеркнул, что для полноценного восстановления поврежденной оккупантами инфраструктуры требуется много времени.

"С положительного – сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы – до 25% города. Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры нуждается в достаточно большом времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", — сказал он.

По его словам, точная дата перехода на графики пока неизвестна.

"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", — добавил Пантелеев.

Напомним, если российские оккупанты продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, Киев будет жить и работать, но в сложных условиях.

Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в случае полного обесточивания Киева будут работать аптеки КП "Фармация". Они снабжены резервными источниками питания и могут работать при полном отсутствии электроснабжения. Будет работать и часть аптек частных сетей.

Кроме того, в случае перебоев с водоснабжением в Киеве обеспечат систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения раньше времени предупредит. Также секретарь СНБО посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия производит много "вбросов" в инфопространство.

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