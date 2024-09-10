Киев может остаться без основного источника поставки питьевой воды из-за загрязнения Десны – "Киевводоканал"

Из-за загрязнения реки Десна Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк.



"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы", – объяснил он.

Также читайте Украина принимает все необходимые меры для минимизации последствий загрязнения воды в реках Сейм и Десна — академик

По словам Костюка, из-за загрязнения реки Десна в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

"Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавление этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается. Смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не будет способна очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию ​​и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев", – подытожил заместитель директора "Киевводоканала".

Напомним, в Минприроды рассказали, когда загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины.

Читайте также: