"Киев может быть без света до 16 часов": глава Союза потребителей коммунальных услуг сделал важное заявление

В Украине не так много генерации, чтобы обеспечить Киев.

Отключение света будет зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE.

По его словам, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.

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"Трипольская ТЭЦ разрушена. Скажем так, постоянно под обстрелами и ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве", – отметил Попенко.

Он добавил, что от Ровенской АЭС проложили высоковольтную сеть в Киев, но из-за постоянных обстрелов она также может остановить свою работу.

Напомним, графики почасовых отключений будут унифицированы, с учетом равномерного распределения по критериям день/ночь, будний/выходной.

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