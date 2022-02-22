"Киев – Москва": посольство США в Киеве потролило Россию историческим мемом (фото)

На картинке сравнили развитие Киева и Москвы.

Посольство США в Киеве потролило Россию мемом. Так там отреагировали на исторический спич президента Владимира Путина.

Картинку 22 февраля опубликовали на странице посольства в Twitter.

На картинке сравнили развитие Киева и Москвы с 996 по 1108 год.

За это время в Киеве построили Десятинную церковь, Софийский собор, Выдубицкий монастырь и Михайловский златоверхий монастырь. На месте Москвы тем временем неизменно – лес и болото.

Публикация собрала более 13 тысяч лайков и 4 тысяч ретвитов.

US Embassy Kyiv

Напомним, что президент России Владимир Путин начал свою речь с того, что исконно на украинских землях население исповедовало православие, а также называло себя "русскими". Президент РФ намекал на то, что будто украинского народа исторически не существовало.

Он добавил, что якобы Донбасс в границы Украины "втолкнул" Владимир Ленин, и РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор, это вполне подтверждается архивными документами", – сказал Путин.

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