Киев: как будет работать наземный общественный транспорт 17 марта

Киев: как будет работать наземный общественный транспорт 17 марта

Будьте внимательны, потому что движение троллейбусных маршрутов временно не производится.

В Киеве 17 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам, сообщили в КГГА.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 21К – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»

№ 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 47 – от ст. м. «Нивки» – до ул. Стеценко

№51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона

№57 – от ст. м. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»

№ 69 – от ст. м. "Дворца Спорта" до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. «Шулявская» – Севастопольская площадь – Демеевская пл. – ст. м. «Голосеевская»

№ 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 101К – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№ 103 – от ул. Светлицкого до ст. «Академгородок» через пл. Марченко

№ 114 – от ул. Милославской в Дарницкую пл.

№ 114К – от Милославской до ж. м. Радужный

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 118 – от Политехнического института – до моста Патона

Будьте внимательны! Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 временно не осуществляется.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: №2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь»

Движение других маршрутов временно не производится.

В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

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