Киев к новому году планирует получить более 70 млн грн от сферы туризма

Киев к новому году планирует получить более 70 млн грн от сферы туризма

Туристическая сфера столицы уже приблизилась к допандемическим финансовым показателям и дает положительные результаты своего функционирования.

До конца текущего года Киев планирует получить более 70 млн грн поступлений туристического сбора в местный бюджет.

Туристическая сфера Киева уже приблизилась к допандемическим финансовым показателям и дает положительные результаты своего функционирования.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

"Заинтересованность в посещении города туристами со всего мира возросла, об этом свидетельствуют показатели туристического сбора. Мы уже получили 65 млн грн туристического сбора, а планируем получить более 70 млн грн, что значительно больше, чем в прошлом году. Это перспективное направление, которое нужно продолжать развивать для того, чтобы сделать столицу туристически-привлекательной. В настоящее время городские власти совместно с туристическими ассоциациями и общественностью на всех уровнях продолжают активно работать над важными направлениями сферы туризма, а именно: деловым, медицинским, гастрономическим, событийным и историко-культурным", - об этом сообщила депутат Киевского городского совета Виктория Муха.

Огромное количество туристов со всего мира посещает столицу, а больше всего – из Израиля, США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Индии, Беларуси, Великобритании, Азербайджана и Грузии.

Напомним, Киев занял четвертое место в рейтинге самых инстаграммных городов мира. Пользователи упоминали украинскую столицу в социальной сети 21,9 млн. раз.

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