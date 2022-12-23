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Киев из космоса в январе и ноябре 2022-го: Sky News показало спутниковые снимки поразительных изменений

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Киев из космоса в январе и ноябре 2022-го: Sky News показало спутниковые снимки поразительных изменений

Фото: Associated Press

В СМИ показали спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.

Спутники NASA каждое утро пролетают над Украиной и фиксируют "пульс страны" – свет от уличных фонарей, жилых домов.

Британское издание Sky News показало, насколько слабым стал этот "пульс" в Киеве после продолжающихся с 10 октября массированных ракетных атак и ударов беспилотниками.

Так, в издании показали, как выглядел из космоса вечерний Киев в январе 2022-го, до начала великой войны, и как теперь.

Подробные спутниковые данные NASA показывают последствия атак, которые, по словам крупнейшего в Украине поставщика электроэнергии ДТЭК, повлекли за собой почти полный сбой всей системы в конце ноября.

© Sky News
Фото: Sky News

По информации Sky News, Украина по-прежнему имеет еще больший избыток энергии, как и раньше.

"Мы оказались в ситуации, когда мы можем производить электроэнергию, но нет возможности передавать ее домохозяйствам", — говорит спикер ДТЭК Антонина Антоша.

Напомним, Украину без света сняли на фото из космоса после российских обстрелов.

Ранее в Киевской областной военной администрации рассказали, когда в регионе выйдут на справедливые графики отключения света

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Дата публикации
Просмотры
1828
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