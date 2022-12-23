Киев из космоса в январе и ноябре 2022-го: Sky News показало спутниковые снимки поразительных изменений

В СМИ показали спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.
Спутники NASA каждое утро пролетают над Украиной и фиксируют "пульс страны" – свет от уличных фонарей, жилых домов.
Британское издание Sky News показало, насколько слабым стал этот "пульс" в Киеве после продолжающихся с 10 октября массированных ракетных атак и ударов беспилотниками.
Так, в издании показали, как выглядел из космоса вечерний Киев в январе 2022-го, до начала великой войны, и как теперь.
Подробные спутниковые данные NASA показывают последствия атак, которые, по словам крупнейшего в Украине поставщика электроэнергии ДТЭК, повлекли за собой почти полный сбой всей системы в конце ноября.
По информации Sky News, Украина по-прежнему имеет еще больший избыток энергии, как и раньше.
Exclusive new satellite imagery shows impact of Russia's war on Ukraine's energy infrastructure.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022
Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.
Why then, are lights going out across Ukraine? https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF
"Мы оказались в ситуации, когда мы можем производить электроэнергию, но нет возможности передавать ее домохозяйствам", — говорит спикер ДТЭК Антонина Антоша.
Напомним, Украину без света сняли на фото из космоса после российских обстрелов.
Ранее в Киевской областной военной администрации рассказали, когда в регионе выйдут на справедливые графики отключения света
Читайте также: