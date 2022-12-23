Киев из космоса в январе и ноябре 2022-го: Sky News показало спутниковые снимки поразительных изменений

В СМИ показали спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.

Спутники NASA каждое утро пролетают над Украиной и фиксируют "пульс страны" – свет от уличных фонарей, жилых домов.

Британское издание Sky News показало, насколько слабым стал этот "пульс" в Киеве после продолжающихся с 10 октября массированных ракетных атак и ударов беспилотниками.

Так, в издании показали, как выглядел из космоса вечерний Киев в январе 2022-го, до начала великой войны, и как теперь.

Подробные спутниковые данные NASA показывают последствия атак, которые, по словам крупнейшего в Украине поставщика электроэнергии ДТЭК, повлекли за собой почти полный сбой всей системы в конце ноября.

Фото: Sky News

По информации Sky News, Украина по-прежнему имеет еще больший избыток энергии, как и раньше.

Exclusive new satellite imagery shows impact of Russia's war on Ukraine's energy infrastructure.



Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.



Why then, are lights going out across Ukraine? https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF — Sky News (@SkyNews) December 23, 2022

"Мы оказались в ситуации, когда мы можем производить электроэнергию, но нет возможности передавать ее домохозяйствам", — говорит спикер ДТЭК Антонина Антоша.

Напомним, Украину без света сняли на фото из космоса после российских обстрелов.

Ранее в Киевской областной военной администрации рассказали, когда в регионе выйдут на справедливые графики отключения света

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