Киев испытал две волны атаки вражеских дронов: стало известно, сколько "шахедов" было сбито

К счастью, люди не пострадали.

Утром 14 декабря в Киевской области и в столице из-за атаки россиян работала ПВО, есть некоторые повреждения, но обошлось без жертв.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По его данным, благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ по состоянию на 8:56 уничтожили 13 дронов-камикадзе, которые запускали оккупанты по Киеву и области.

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В результате атаки в Шевченковском районе Киева четыре жилых здания были повреждены. Также обломки от сбитого дрона упали на одно админздание.

"Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", — сообщил Сергей Попко.

Напомним, на Киевщине утром среды, 14 декабря, снова раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО.

Как, предварительно, стало известно, обломок от одной из сбитых дронов повредил админздание в Шевченковском районе.

Кроме того, по данным, заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате атаки РФ в Вишневом в Киевской области поврежден частный дом.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в Киеве нет жертв и пострадавших от атаки оккупантов.

Тем временем в Киеве обнаружили обломок сбитого русского дрона с надписью "За Рязань!".

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