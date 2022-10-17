Киев и северные области атакуют дроны-камикадзе, выпущенные с территории Беларуси – Воздушные силы

Неделю назад в Беларусь завезли несколько десятков дронов-камикадзе.

Дроны-камикадзе запускают по Украине с территории Беларуси уже давно. Еще неделю назад прошла информация, что в Беларусь завезли несколько десятков дронов, говорили о 40, но вероятно, что их больше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"И с тех пор дроны активно применяются из Курской области (Россия) и с территории Беларуси, они залетают в Киевскую область и по руслу Днепра и таким образом атакуют и столицу и другие области на севере Украины", — отметил он.

Атака дронами-камикадзе Киева

В понедельник утром, 17 октября, враг атаковал Киев дронами-камикадзе. В городе раздалось несколько взрывов, впоследствии в центре над одним из зданий поднялись клубы дыма.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. На месте "прилета" возник пожар в нежилом здании.

По состоянию на 9:00 17 октября в столице зафиксировали четыре прилета, в том числе в жилой дом. Российская армия продолжает атаковать Киев.

По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

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