Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что происходит (карта)

Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины и шахедов.

Киев и ряд областей в понедельник, 23 декабря, в 17:40 охватила воздушная тревога. Позже тревога распространилась по всей Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Ударные БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь/Бровары с востока. Внимание! Город Киев/район! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с востока! Пуски КАБ тактической авиацией на Запорожье... Внимание! Город Сумы! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера!", – говорится в сообщении.

Позже возникла угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Карта тревог на вечер понедельника, 23 декабря / Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны. РФ увеличила производство ударных беспилотников, но многие из них не несут угрозы.

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