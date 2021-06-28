Киев и область не соответствуют "зеленому" уровню карантина — Минздрав

В столице превышен показатель уровня заболеваемости, в область — делают мало тестирований.

Киевская область и столица Украины на сегодняшний день не соответствуют "зеленому" уровню эпидемической опасности.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Так, в Киевской области низкий показатель охвата тестированием на инфицирование коронавирусом — при установленном уровне 300 проведенных тестов на 100 тысяч населения в Киевской области этот показатель в течение трех последних дней находится ниже предельной отметки и сейчас составляет 285.

В свою очередь в столице уровень заболеваемости COVID-19 превышает показатель — не менее 75 на 100 тысяч населения. На сегодняшний день он составляет 85.

Напомним, 16 июня правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, одновременно на всей территории страны установлен "зеленый" уровень эпидопасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений, кинотеатров и других учреждений культуры, проведение массовых мероприятий разрешается при условии ношения посетителями масок и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

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