Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует украинская армия — Зеленский

Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия контролирует Киев и ключевые города вокруг столицы.
Об этом он сказал во время обращения 26 февраля.
"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей", — сказал он.
По словам президента, оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток как в Донецке.
"Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, Вышгороде и даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев", — сказал он.
Враг применил против нас все ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант, подчеркнул Зеленский.
"Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе по реактивной артиллерии", — добавил он.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.