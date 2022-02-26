Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует украинская армия — Зеленский

Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует украинская армия — Зеленский

Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия контролирует Киев и ключевые города вокруг столицы.

Об этом он сказал во время обращения 26 февраля.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей", — сказал он.

По словам президента, оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток как в Донецке.

"Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, Вышгороде и даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев", — сказал он.

Враг применил против нас все ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант, подчеркнул Зеленский.

"Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе по реактивной артиллерии", — добавил он.