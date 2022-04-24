Киев и Гамбург стали стратегическими партнерами и договорились о поддержке в кризисные времена

Киев и Гамбург стали стратегическими партнерами и договорились о поддержке в кризисные времена

Соглашение свидетельствует о том, что жители Гамбурга осуждают нападение России на Украину и проявляют солидарность с Украиной.

Сегодня, 24 апреля, мэр Киева Виталий Кличко с первым мэром города Гамбург Петером Ченчером подписали "Соглашение ради солидарности и будущего".

Об этом сообщил Виталий Кличко после мероприятия.

По его словам, речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими городами и, в первую очередь, предоставлении Гамбургом помощи для восстановления Киева. Для этого будут определены конкретные проекты.

А также Гамбург усилит усилия по оказанию гуманитарной помощи Украине и отдельно сосредоточится на особых нуждах Киева.

"Это соглашение важно для Киева. И я благодарен Гамбургу, особому городу для меня, за очередное подтверждение дружбы, поддержки и готовности помочь Киеву и Украине. Это для нас очень важно. Помощь нам нужна срочно. Потому что украинцы сегодня героически борются за свое государство"., свою волю, за мир во всей Европе", — добавил Кличко.

"Киев как столица имеет особое значение в борьбе с российской агрессией, а также в борьбе за мир и свободу в Европе. Через прямые связи с мэром Киева Виталием Кличко мы можем целенаправленно помогать и гибко реагировать на насущные проблемы. Я обращаюсь к предприятиям Гамбурга, а также всех жителей нашего города поддержать народ Украины и помочь ему!", — подчеркнул Петер Ченчер.

Напомним, накануне мэр Киева попросил выехавших горожан, спасаясь от войны, подождать с возвращением домой. Он отметил, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов.