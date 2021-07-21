Киев готовится к новой волне коронавируса: сколько коек смогут развернуть в столичных медучреждениях

Киев готовится к новой волне коронавируса: сколько коек смогут развернуть в столичных медучреждениях

Именно руководители больниц второй волны должны подготовить медучреждения для приема больных во время третьей волны пандемии.

Киев готовится к третьей волне пандемии Covid-19. В настоящее время около 5,5 тысяч коек в медицинских учреждениях столицы смогут развернуть для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает 21 июля Киевский городской совет со ссылкой на зампредседателя Киевской городской госадминистрации, депутата Киевгорсовета Анну Старостенко.

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Заместитель председателя КГГА отметила, что именно руководители больниц второй волны должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны пандемии.

"Первоочередная задача для нас — проверить готовность учреждений здравоохранения к новым вызовам. Их обеспечение централизованным кислородом, медикаментами и средствами индивидуальной защиты", — отметила Старостенко.

В частности, в рамках инспекции Анна Старостенко посетила Киевскую городскую детскую больницу №1, которая вошла во вторую волну госпитальных баз для госпитализации больных Covid-19.

"Сейчас в больнице для детей, больных коронавирусной болезнью, определено 45 коек, которые полностью обеспечены централизованным кислородом. Из них — четыре реанимационных, с аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами для оказания неотложной помощи по искусственной вентиляции легких. С начала пандемии заведение пролечило 352 ребенка, больных Covid-19", — рассказала депутат.

Отметим, в столице определены две волны госпитальных баз для приема больных коронавирусом: в первую волну включены 15 учреждений, во вторую — еще семь.

Справка: КГДБ №1 рассчитана на 360 коек. За прошлый год в учреждении было пролечено почти 9,5 тысячи детей, проведено 2 728 оперативных вмешательств, а также проконсультировано более 20 тысяч детей в консультативной поликлинике.

Напомним, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

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