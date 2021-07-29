Киев готовится к новой волне коронавируса: разрабатывают алгоритм для е-пропусков на случай локдауна

Речь идет о пропуске для работников критической инфраструктуры, которые могут понадобиться в случае введения локдауна.
Киев разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна.
Речь идет о пропуска для работников критической инфраструктуры, которые могут понадобиться в случае введения строгих карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сейчас никаких списков в КГГА направлять не нужно. Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков будут обнародованы на официальном портале Киева", — отметили в пресс-службе.
Напомним, Киев готовится к третьей волне пандемии Covid-19. В настоящее время около 5,5 тысяч коек в медицинских учреждениях столицы смогут развернуть для приема больных коронавирусом.
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