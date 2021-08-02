Киев готовится к худшему сценарию: в Госпотребслужбе рассказали, как избежать "красной" зоны

Рубан подчеркнул, что только вакцинация сможет помочь преодолеть "красную" зону.
В Киеве ожидается увеличение заболеваний на COVID-19. Город уже сегодня активно готовится к третьей волне.
Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует "Украина 24".
По его словам, Киев "готовится к худшему сценарию". Рубан подчеркнул, что только вакцинация сможет помочь преодолеть "красную" зону.
"Уже три недели идет подготовительная работа по строгому режиму, который может быть при наихудшем сценарии коронавируса. Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть "красную" зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, меры проводятся во всех жизненно важных сферах", — заявил глава Госпродпотребслужбы.
Рубан считает, что в столице вспышка заболеваний возможна именно в организованных коллективах — школах, вузах. Поэтому нужно провести вакцинацию педагогического состава в образовательных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в Киеве разрабатывают алгоритм для е-пропусков на случай локдауна.