Киев готовится к чрезвычайному положению из-за вероятного вторжения России — Кличко

Уже активизировано работу по набору и подготовке резервистов.

Киев готовится к вероятной чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России. Мэр столицы также призвал Германию разблокировать поставки оборонного оружия Украине.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в статье немецкому изданию Bild.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", — сообщил киевский мэр.

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Кличко напомнил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях находятся 100 тысяч российских солдат.

"Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них", — подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр столицы призвал Германию разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО по поставке оборонного оружия Украине! Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", — заявил Кличко.

Напомним, в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Глава Минобороны добавил, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобритании, Литвы и Франции.

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