Киев – едва ли не самый "недомобилизованный" город страны — экс-командир "Айдара"

В Киеве мобилизация ведется не так интенсивно, как в других городах Украины. Столица должна перестать быть условным "оазисом", в противном случае война "покатится" в другую сторону.

Такое мнение экс-командир роты батальона "Айдар" военный аналитик Евгений Дикий высказал в эфире канала "Новини Live".

"Мне кажется, что Киев – едва ли не самый недомобилизованный город страны. И мне кажется, что здесь очень как раз власть опасается сильной мобилизации в Киеве. Потому что, видите ли, мобилизация – это всегда непопулярная вещь. Ну извините меня, но война – это непопулярная вещь. Да, жесткие меры всегда уничтожают рейтинги, но если сюда придут орки, то понятие рейтингов потеряет всякий смысл", – отметил Дикий.

Он отметил необходимость делать непопулярные вещи, "и Киев в этом смысле должен перестать быть неким условно оазисом".

"Я просто хожу по улицам Киева и вижу эту недомобилизацию в виде огромного количества молодых мужчин явно призывного возраста в хорошей спортивной форме. Некоторые из "качалок" идут. Извините, но тем временем 50-летние мужики с очень плохим здоровьем остатки своего здоровья добивают где-то там в окопах", — обратил внимание экс-командир "Айдара".

Он убежден, что "если мы это не переломим, то война покатится в другую сторону".

К слову, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что жители столицы, которые будут мобилизованы с 1 декабря, получат поощрение в размере 30 тыс. грн. Деньги на это должен выделить Киевсовет.

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