Киев был очень близок к объявлению эвакуации зимой — Кличко

Киевлянам помогла погода, благодаря которой власти не прибегали к критическим решениям, заявил мэр.

Прошлой зимой Киев был очень близок к объявлению эвакуации из-за постоянных воздушных атак РФ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в интервью для "Общественного", транслировавшегося в эфире национального телемарафона.

"Очень близки. Ситуация была близка к критической", — заявил он, отвечая на вопрос о том, насколько город был близок к эвакуации.

Кличко отметил, что киевлянам помогла погода, благодаря которой власти не прибегали к критическим решениям.

"Если бы была минусовая температура, мы должны были сливать воду из системы отопления. Восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда стало бы тепло", — говорит мэр.

Также он добавил, что Киев теоретически готов принять еще несколько сотен тысяч внутренних переселенцев.

Ранее мы сообщали, что РФ может вернуться к тактике энергетического террора Украины. Поэтому граждан предупредили о вероятности блекаутов с наступлением холодов.