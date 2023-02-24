Киев был бы взят, если бы россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле — Буданов

Россияне планировали высадку десанта на холмах Печерски, и оттуда они думали взять весь государственный квартал.

Российские военные действительно планировали взять Киев за три дня и если бы им удалось захватить аэропорт в Гостомеле, их план сработал бы. Также оккупанты намеревались десантироваться возле НСК "Олимпийского".

Об этом рассказало высшее военное руководство в документальном фильме Дмитрия Комарова "Год", посвященном годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, высадка десанта вблизи Киева и в самой столице была единственным планом у россиян.

"Это был вообще единственный план – не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку, по их мнению, руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет – они бы его уничтожили. И не позже чем на 10 сутки погасить точечные, как они считали, проявления сопротивления, если они будут", – заметил глава ГУР.

Министр обороны Алексей Резников уточнил, что основным пунктом высадки десанта захватчики рассматривали Печерские холмы, что недалеко от НСК "Олимпийский".

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку с вертолетов делать. А уже отсюда – попытка накопления сил и захвата правительственного квартала, где есть Офис Президента, правительство, парламент и так далее", – объяснил министр обороны.

Бои за аэродром Гостомель

Бои за аэропорт в Гостомеле начались в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. Они продолжались с перерывами до 27 февраля. Если бы оккупантам удалось захватить аэропорт, это позволило бы им использовать его для высадки многочисленных десантников и легкой бронетехники с помощью грузовых самолетов. Это было нужно для окружения Киева .

В этих боях российские военные почти полностью уничтожили стоящий в ангаре крупнейший в мире АН-225 «Мрия».

Новое наступление России, войска у границы Украины и десантная операция – Самусь и Катков

Читайте также: