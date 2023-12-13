Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год – ГВА

Из-за большой скорости этих ракет в столице не успела сработать воздушная тревога.

В последний раз российские войска атаковали Киев ракетами С-400 почти год назад, а именно в январе 2023 года.

Об этом сообщил спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов в эфире "Суспильного радио".

Представитель военной администрации напомнил, что оккупанты атакуют Киев и баллистическим вооружением, и крылатыми ракетами, и дронами.

"Если говорить о С-400, то в последний раз Киев атаковали 14 января этого года. Были применены ракеты С-400, они имеют большую скорость и тогда, и сейчас система оповещения не успела сработать", — заметил Шаманов.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские войска устроили по Киеву атаку ракетами 48Н6 из зенитных ракетных комплексов С-400. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, целью ракетной атаки врага по Киеву являлся объект критической инфраструктуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывная волна подбрасывала автомобили! Жители киевских многоэтажек рассказали о пережитом

Читайте главные новости дня: