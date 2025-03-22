Киев атакуют вражеские беспилотники: что известно

Силы ПВО работают по российским дронам на левом берегу столицы.

Вечером в субботу, 22 марта, российские ударные беспилотники начали атаку на столицу Украины. На левом берегу Киева по вражеским дронам ведут огонь средства ПВО.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал столичный городской голова.

Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

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