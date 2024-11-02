Киев атакуют российские дроны: что известно о падении обломков "Шахедов" и пострадавших

Известно о минимум двух пострадавших.

Утром 2 ноября беспилотники атаковали Киев. Предварительно в столице зафиксировано падение обломков уже в шести районах. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что обломки сбитых воздушных целей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах Киева.

В Соломенском районе повреждены остекление и наружная отделка нескольких жилых домов и пять автомобилей.

В Святошинском районе и из-за падения обломков БпЛА возник пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме. Спасателям удалось ликвидировать пожар. С многоэтажки эвакуированы 18 человек. Кроме того, повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. В Днепровском районе произошли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Данных о пострадавших не поступало.

В Шевченковском районе произошло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Пожар уже укротили спасатели.

В Печерском районе и в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожаров нет.

Между тем, в МВД сообщают о двух пострадавших, среди которых — патрульный полицейский. Он оказывал помощь жителям дома, где возник пожар, в Святошинском районе. Его госпитализировали с симптомами отравления горящими средствами. Также одной жительнице этого района медики оказали помощь без госпитализации.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева упали обломки дрона. Они попали в офисное здание. Предварительно произошло возгорание на одном из этажей.

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