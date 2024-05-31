Киев атаковали крылатые ракеты: в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар

По данным оперативного возведения в эту минуту — без жертв.

Утром 31 мая Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КГМА в сообщении в социальных сетях.

Во время последней воздушной тревоги враг нанес по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

О типе и количестве применяемого врагом вооружения ответа дадут Воздушные Силы.

Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте действуют оперативные службы.

Также читайте Вражеские обстрелы Харькова: спасатели продолжают искать людей под завалами

По данным оперативного возведения в эту минуту — без жертв. Информация уточняется.

"В очередной раз настойчиво прошу киевлян — ответственно относитесь к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и каждая такая тревога — это реальная опасность для жизни. Берегите себя, пользуйтесь укрытиями!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью враг жестко атаковал Харьков. Собрали все, что известно на этот час.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.