Киев атаковали крылатые ракеты: в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар

По данным оперативного возведения в эту минуту — без жертв.
Утром 31 мая Россия нанесла ракетный удар по Киеву.
Об этом заявил Сергей Попко, начальник КГМА в сообщении в социальных сетях.
Во время последней воздушной тревоги враг нанес по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.
Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.
О типе и количестве применяемого врагом вооружения ответа дадут Воздушные Силы.
Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте действуют оперативные службы.
По данным оперативного возведения в эту минуту — без жертв. Информация уточняется.
"В очередной раз настойчиво прошу киевлян — ответственно относитесь к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и каждая такая тревога — это реальная опасность для жизни. Берегите себя, пользуйтесь укрытиями!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью враг жестко атаковал Харьков. Собрали все, что известно на этот час.
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