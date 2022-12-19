Киев атаковали дроны-камикадзе: Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

Над исправлением ситуации работают энергетики и тепловики.

В результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegrame.

"Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", – написал он.

Ранее Кличко сообщил, что в результате взрывов, прогремевших в Соломенском и Шевченковском районах столицы, предварительно никто не пострадал.

Киев атаковали дроны-камикадзе: что известно

Россия атаковала Киев 19 декабря дронами-камикадзе.

Взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Всего было сбито 15 вражеских беспилотников "Shahed".

На местах попаданий работают медики и спасатели.

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