Киев атаковали дроны-камикадзе: Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

Над исправлением ситуации работают энергетики и тепловики.
В результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegrame.
"Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", – написал он.
Ранее Кличко сообщил, что в результате взрывов, прогремевших в Соломенском и Шевченковском районах столицы, предварительно никто не пострадал.
Киев атаковали дроны-камикадзе: что известно
Россия атаковала Киев 19 декабря дронами-камикадзе.
Взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Всего было сбито 15 вражеских беспилотников "Shahed".
На местах попаданий работают медики и спасатели.
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