Киев: актуальный перечень маршрутов наземного транспорта на 12 апреля

Обращаем внимание, что режим движения может оперативно изменяться в условиях военного положения. В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

В Киеве с 08.00 до 19.00 курсирует наземный пассажирский транспорт. В частности, интервал движения автобусов составляет около 30 минут, передают в КГГА.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения

№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»

№ 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 47 – от ст. м. «Нивки» до ул. Стеценко

№51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. «Академгородок» к Авторынку с. Чапаевка

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№73 – от ул. Милославской ст. м. «Героев Днепра» через ул. Каштановую

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. «Голосеевская»

№ 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 101 – от ул. Милославской через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко

№ 104 – от ст. м. «Харьковская» в жилой массив Бортничи

№ 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона

№50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

№ 3 – «Железнодорожный массив – Дворец спорта»

№8 – «ул. Смелянская – пл. Льва Толстого»

№9-К – «ул. Кадетский Гай – Дворец спорта

№17 – «пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого»

№6-К – «Минский массив (Диагностический центр) – ул. Сырецкая

№ 24 – «ул. Северная – просп. Свободы»

№32-Д – «ул. Северная – ул. Сырецкая»

№34-К – «ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – просп. Бандеры»

№19-Д – «ул. Кадетский Гай – ул. Юрия Ильенко»

№42-К – «пл. Космонавтов – ул. Саперно-Слободская»

№27-К – «ст. м. «Почайна» – ул. Дегтяревская».

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам

№3 – «Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная»

№ 19 – «Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко»

№14 – «Отрадный просп. – Контрактовая площадь»;

№15 – «Отрадный просп. – ул. Старовокзальная»

№ 18 – «Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная»

№2 – «просп. Королева – ст. Ромена Роллона»

№8-К – «ст. г. «Позняки» – ул. П. Усенко»

№22-К – «ул. П. Усенко – ЗЗБК»

№29-К – «ст. г. «Бориспольская» – ул. П. Усенко»

№ 33-А – «ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко».

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно не производится.