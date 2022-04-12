Киев: актуальный перечень маршрутов наземного транспорта на 12 апреля

Обращаем внимание, что режим движения может оперативно изменяться в условиях военного положения. В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
В Киеве с 08.00 до 19.00 курсирует наземный пассажирский транспорт. В частности, интервал движения автобусов составляет около 30 минут, передают в КГГА.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения
- № 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»
- № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая
- № 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»
- № 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
- № 47 – от ст. м. «Нивки» до ул. Стеценко
- №51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 – от ст. м. «Академгородок» к Авторынку с. Чапаевка
- № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина
- №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
- №73 – от ул. Милославской ст. м. «Героев Днепра» через ул. Каштановую
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. «Голосеевская»
- № 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)
- № 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского
- № 101 – от ул. Милославской через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»
- № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко
- № 104 – от ст. м. «Харьковская» в жилой массив Бортничи
- № 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала
- № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона
- №50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
- № 3 – «Железнодорожный массив – Дворец спорта»
- №8 – «ул. Смелянская – пл. Льва Толстого»
- №9-К – «ул. Кадетский Гай – Дворец спорта
- №17 – «пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого»
- №6-К – «Минский массив (Диагностический центр) – ул. Сырецкая
- № 24 – «ул. Северная – просп. Свободы»
- №32-Д – «ул. Северная – ул. Сырецкая»
- №34-К – «ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – просп. Бандеры»
- №19-Д – «ул. Кадетский Гай – ул. Юрия Ильенко»
- №42-К – «пл. Космонавтов – ул. Саперно-Слободская»
- №27-К – «ст. м. «Почайна» – ул. Дегтяревская».
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам
- №3 – «Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная»
- № 19 – «Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко»
- №14 – «Отрадный просп. – Контрактовая площадь»;
- №15 – «Отрадный просп. – ул. Старовокзальная»
- № 18 – «Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная»
- №2 – «просп. Королева – ст. Ромена Роллона»
- №8-К – «ст. г. «Позняки» – ул. П. Усенко»
- №22-К – «ул. П. Усенко – ЗЗБК»
- №29-К – «ст. г. «Бориспольская» – ул. П. Усенко»
- № 33-А – «ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко».
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».
Движение других маршрутов временно не производится.