Киберполиция разоблачила мошенников, которые, предлагая "работу" в Европе, обманули украинцев на 10 млн грн

Киберполиция и следователи Киева разоблачили преступную группу в присвоении 10 млн грн под видом услуг по трудоустройству за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Установлено, что к схеме онлайн-мошенничества причастны 13 фигурантов.

"Организатор схемы создал собственный вебсайт и координировал "работу" других участников группировки. На сайте имитировалось предоставление услуг трудоустройства для украинцев за границей. Клиенты вносили 250 евро предоплаты. Однако, получив деньги, фигуранты не выполняли взятые на себя обязанности", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, таким образом группировка обманула по меньшей мере тысячу человек на около 10 миллионов гривен. Деньги потерпевших злоумышленники распределяли между собой.

Правоохранители провели 24 обыска по местам жительства и "работы" злоумышленников. По результатам изъято более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и банковские карты, документация. Также изъято более миллиона гривен наличными, около 35 тысяч долларов и 12 тысяч евро.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, киберполиция разоблачила владельца украинской группы компаний, торговавшего техникой из РФ и Беларусью.

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