КГГА призывает жителей столицы вернуться к ношению масок в публичных местах

Предпринимателей также просят обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.
Киевская городская государственная администрация рекомендует жителям столицы использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей и учебных заведений через COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот. Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень заболеваемости в городе резко возрастает – за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве было зарегистрировано 2515 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 242 человека, умерли 22 человека.
Напомним, в Украине растет количество случаев коронавируса.
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