КГГА об отопительном сезоне: эта зима для киевлян должна стать проверкой возможности хранения тепла

В случае непредвиденных ситуаций город закупает резервное топливо — мазут, а также предусматривает возможность использования передвижных котельных.

Эта зима для каждого киевлянина должна стать проверкой способности хранения тепла.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в эфире телемарафона, комментируя предстоящий отопительный сезон.

Отвечая на вопрос о том, что в квартирах киевлян якобы ожидается плановое снижение температуры на несколько градусов, Пантелеев отметил: "Я хочу опровергнуть эту информацию. Ведь нормативы не менялись по стране. Киев не является какой-то отдельной долей. Поэтому мы будем ориентироваться на общепринятый норматив – это +18 градусов".

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Он добавил, что месседжи от городских властей Киева нужно воспринимать как призыв к тотальному энергосбережению.

"Эта зима должна для каждого руководителя предприятия, предпринимателя, руководителя школы, садика, каждого киевлянина стать проверкой возможности хранения тепла и других энергоресурсов", — сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА также добавил, что в настоящее время 70% города имеет горячее водоснабжение.

"Нынешняя подготовка к зиме — необычная: мы работаем в условиях комендантского часа, в условиях дефицита денежных ресурсов. Поэтому времени заняла эта работа больше. Впрочем, мы сделали то, что планировали. То есть тот технический минимум работ, который необходим для постоянного прохождения отопительного сезона, выполнен. И мы уверенно смотрим сейчас и на начало, и на прохождение отопительного сезона", — подытожил Пантелеев.

Кроме того, он отметил, что в случае непредвиденных ситуаций город закупает резервное топливо — мазут, а также предусматривает возможность использования передвижных котельных.

Ранее сообщалось, что в Украине тарифы останутся неизменными, но отопление будет слабым и не везде: греться советуют электричеством.

Рецепты и советы для всех украинцев, как не замерзнуть зимой и сделать свой дом теплым

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