КГГА: До завершения военного положения проезд в общественном транспорте не будет дорожать

Пока идет военное положение, цены на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева повышаться не будут.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает сайт КГГА.

«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд – четкая позиция мэра города и моя тоже», – подчеркнул Руслан Кандибор.

Ранее в эфире одного из медиа, отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры города, Кандибор отметил, что важным условием развития транспорта Киева является пересмотр тарифов на проезд, а транспорт города сейчас дотационный. Речь шла исключительно о послевоенном развитии города, отметил директор транспортного департамента.