Казнили и сожгли в гараже: в Буче нашли останки людей, замученных оккупантами (фото)

Останки минимум двух убитых российскими оккупантами местных жителей обнаружили в одном из гаражей Бучи на Киевщине.

Об этом 5 сентября сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных граждан", — написал он.

На месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.

Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию "102".

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Киевской области в селе Здвижовка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, которого замучила российская армия.

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