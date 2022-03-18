Каждый блокпост будет неприступной крепостью: как укрепляется Киев, чтобы противостоять РФ

Павлюк подчеркнул, что воины готовы защищать столицу до последнего, победа будет за нами.
Украинская столица и пригород готовятся воевать против российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Киевской ВГА Александр Павлюк.
Для отпора врага проводятся все необходимые мероприятия – укрепляются блокпосты, наблюдательные пункты, сводят новые фортификации.
"Каждый блокпост будет неприступной крепостью для врага! Наши воины готовы защищать столицу до последнего, победа будет за нами! Такого единства сил обороны и простых граждан еще не было никогда. Мы готовы отразить все атаки и победить врага. Проделана большая работа по укреплению обороны Киевщины. Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем наращивать свою мощь", — подчеркнул Павлюк.
Напомним, Байден провел телефонный разговор с президентом Китая.
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