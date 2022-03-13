"Казаки их немного поджарили": в районе Гостомеля российские войска попытались возвести понтонный мост

"Казаки их немного поджарили": в районе Гостомеля российские войска попытались возвести понтонный мост

ВСУ помешали этой попытке.

В районе Гостомеля Киевской области российские военные пытались построить понтонные переправы, однако украинские военные помешали им это сделать.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ 13 марта.

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"В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили", – говорится в сообщении.

Военные также опубликовали соответствующее фото с местности, на котором видна разрушенная переправа и российская бронетехника, которая частично провалилась в воду.

В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их поджарили. Слава Нации Смерть врагам Опубликованы Сухопутные войска ВС Украины Воскресенье, 13 марта 2022 г.

Напомним, утром 13 марта глава Киевской ВГА Алексей Кулеба рассказал, что сейчас наиболее опасными направлениями области являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.

ТСН.ua