Каток, аттракционы и ярмарки: в Киеве на Контрактовой площади откроется праздничная локация "Рождество на Подоле"

Каток, аттракционы и ярмарки: в Киеве на Контрактовой площади откроется праздничная локация "Рождество на Подоле"

В праздничные и выходные дни планируется активная развлекательная программа.

В Киеве с 19 декабря по 23 января на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного (до улицы Боричев Тик) будет работать большая праздничная локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2462.

Для посетителей организаторы обустроят ледовый каток, большой снежный горок, аттракционы, резиденцию Святого Николая.

Гостей будут ждать 10 тысяч квадратных метров праздничного действа.

В фуд-зоне с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок можно будет приобрести рождественские сувениры крафтового производства.

Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Уникальный прогулочный каток посреди сквера возле смотрового колеса, длиной более 200 метров, и шириной 6 метров, с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой – главный интерес этой зимы. В центре катка разместят лаунж-зону с оркестром и сцену.

Каждый желающий сможет приобрести билет онлайн или на месте.

Будут установлены тюбинговые горки высотой 6 метров со смотровой площадкой на вершине горки.

За гастрономическую составляющую локации будет отвечать известный гастрофестиваль "Уличная Еда" и "Бухта".

В праздничные и выходные дни планируется активная развлекательная программа, а маленьких посетителей поздравит Святой Николай.

Напомним, на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка. Полноценные работы начнутся через несколько дней и продлятся около трех недель. Елка будет искусственной, высотой – 31 метр, точно как прошлогодняя. Но станет на 3 метра пышнее.

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