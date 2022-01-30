Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Катался по городу с телами покойных: на Киевщине задержали подозреваемого в убийстве супругов (фото, видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Катался по городу с телами покойных: на Киевщине задержали подозреваемого в убийстве супругов (фото, видео)

Национальная полиция Киевской области

Мужчина молотком убил предпринимателя, а его жену зарезал.

В г. Васильков Киевской области задержан подозреваемый в убийстве супругов предпринимателей из Волыни.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Следствие установило, что супруги предпринимателей в возрасте 50 и 45 лет приехали в Киевскую область по делам. В Василькове между 50-летним предпринимателем и 52-летним местным жителем произошел конфликт. Тогда подозреваемый молотком забил насмерть 50-летнего мужчину, а его 45-летнюю жену нападающий зарезал.

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

С телами покойных мужчина катался Васильковым. Впоследствии он покинул фургон на одной из улиц вблизи центра города.

"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови", — сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Правоохранители задержали подозреваемого. В полиции открыли производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

Читайте также:

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья
Следующая публикация