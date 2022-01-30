Катался по городу с телами покойных: на Киевщине задержали подозреваемого в убийстве супругов (фото, видео)

Катался по городу с телами покойных: на Киевщине задержали подозреваемого в убийстве супругов (фото, видео)

Мужчина молотком убил предпринимателя, а его жену зарезал.

В г. Васильков Киевской области задержан подозреваемый в убийстве супругов предпринимателей из Волыни.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Следствие установило, что супруги предпринимателей в возрасте 50 и 45 лет приехали в Киевскую область по делам. В Василькове между 50-летним предпринимателем и 52-летним местным жителем произошел конфликт. Тогда подозреваемый молотком забил насмерть 50-летнего мужчину, а его 45-летнюю жену нападающий зарезал.

Головне управління національної поліції Київської області

С телами покойных мужчина катался Васильковым. Впоследствии он покинул фургон на одной из улиц вблизи центра города.

"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови", — сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Правоохранители задержали подозреваемого. В полиции открыли производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

В Киевской области вечером в субботу, 29 января, нашли убитых супругов.

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