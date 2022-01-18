Карты, бутылка, кулаки: под Киевом внук убил деда (видео)

Теперь горе-внук может провести 15 лет за решеткой.

В поселку Песковка под Киевом 36-летний местный житель во время ссоры забил деда до смерти.

Трагедия произошла 16 января.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Правоохранители установили, что в поселке Песковка по улице Филиппова в одной из квартир 74-летний дед с внуком употребляли алкогольные напитки и играли в карты. Между ними возникла ссора, во время которой внук нанес удары руками в область головы и туловища деду. От полученных травм 74-летний мужчина погиб", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Карты, бутылка, кулаки: полицейские Бучанщины задержали внука, убившего деда 16 января вечером 36-летний житель поселка Песковка во время ссоры забил дедушку до смерти. Правоохранители установили, что в поселке Песковка по улице Филиппова в одной из квартир 74-летний дед с внуком употребляли алкогольные напитки и играли в карты. Между ними возникла ссора, во время которой внук нанес удары руками в область головы и туловища деду. От полученных травм 74-летний мужчина погиб. Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК РФ. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос о подозрении задержанному. Мера пресечения изберет суд. #полиция #полицияКиевщины Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Общественное Новости Цензор.НЕТ Украинская правда УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Чрезвычайные новости ТСН Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 18 января 2022 г.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Решается вопрос о подозрении задержанному. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Киеве сын убил мать. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант достал железный разводной ключ и нанес матери множество ударов по голове, от которых она умерла.

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