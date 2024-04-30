Карась отреагировал на обвинения Гнездилова относительно угроз от "его людей"

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов рассказал, что во время отпуска в Киеве к нему подошли неизвестные люди, которые провоцировали конфликт и требовали извинений за его высказывания в сторону другого военного — Евгения Карася.

По словам Гнездилова, он вместе с режиссерами Ириной Целик и Максимом Наконечным, а также программным директором общественной организации "Форум издателей" Софией Челяк, выходили с выставки в Украинском доме в центре столицы.

Участники конфликта говорят, что нападающие представились "людьми Карася" – активиста и военнослужащего Евгения Карася, который был одним из лидеров праворадикального общественного объединения С14, ныне являющегося частью движения "Основа будущего". Они требовали извиниться за то, что Гнездилов в одном из своих сообщений назвал Карася "долбо**ом".

Момент ссоры между Сергеем Гнезделовым (слева) и нападающим. Фото: Facebook/Сергей Гнездилов

"Они не просто угрожали, они провоцировали драку. То есть меня спасло, что я был не сам, что нас было четыре человека. … Они начинают газовать, толкаются, то есть провоцируют драку, хотя понимают, что первым их никто там не будет бить. Начинают психологически давить, что: "Мы тебе там сейчас есть **ало разобьем", — рассказал Гнездилов.

Евгений Карась прокомментировал обвинение Сергея Гнездилова, об этом пишет УП.

"Ненависть ко мне в Гнездилова возникла после событий лета 2022 года, когда он, находясь в тылу, обнародовал истерическую дезу о состоянии событий на фронте. Офицер ОТУ (оперативно-тактическая группировка войск — ред.) опроверг паническое сообщение солдата Гнездилова. Но дезу уже подхватили все российские и украинские СМИ. Он мог просто извиниться, но затаил обиду", — рассказал военный Евгений Карась.

Он также добавил, что Гнездилов неоднократно "порочил его честь и достоинство".

"Заявлял, что я не военный и мои хозяева в Москве. Впрочем, за свои слова как мужчина он не готов отвечать. Поэтому он не мужчина, а просто левак. 27 апреля 2024 года в Москве мне вынесен приговор по делу противодействия российскому центру Россотрудничество в Украине. Центр был связан со спецслужбами, и там в свое время мы ловили лиц, которые потом воевали с Гиркиным. Мне дали 9 лет тюрьмы в РФ и объявили в международный розыск", – резюмировал Евгений Карась.

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родом из города Вилково Одесской области, учился во "Львовской политехнике" по специальности журналистика. С 2019 года служит в Вооруженных силах Украины.

Он является организатором фестиваля украинской культуры "вилкаfest" на юге Одесчины, а также ведущий "++ подкаста" на hromadske.

Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева – нападавшие ударили мужчину кирпичом, обворовали и скрылись.

Читайте также ведущие новости дня: