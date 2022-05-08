"Канада всегда будет стоять бок о бок с Украиной": Зеленский и Трюдо провели переговоры в Киеве (фото)

"Канада всегда будет стоять бок о бок с Украиной": Зеленский и Трюдо провели переговоры в Киеве (фото)

После визита в разрушенный россиянами Ирпень канадский премьер-министр Джастин Трюдо приехал в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский подчеркнул, что Канада - среди лидеров поддержки Украины в борьбе за демократию и свободу, и поблагодарил Трюдо за помощь украинскому народу.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram и опубликовал фото со встречи с Трюдо.

Также читайте Пропагандистские телеканалы и главные банки РФ: США ввели новые санкции против России и Белоруссии

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", — подчеркнул украинский президент.

Канадский политик, комментируя свой визит в Украину, отметил, что его страна "всегда будет стоять бок о бок с Украиной".

Я в Украине с @cafreeland and @melaniejoly today. Мы будем общаться с нами для Украины и ее людей. Ваш комментарий к President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. Больше всего на нашем сайте. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022

Во время визита премьер Канады снова поднял флаг своей страны над ее дипломатическим представительством в столице Украины.

"Этот флаг был спущен 13 февраля, и мы действительно рады снова поднять его над канадским посольством. Посол возвращается, посольство снова будет открыто. Думаю, это свидетельство того, насколько сильными и стойкими оказались украинцы, которые смогли защитить свой город и продолжить борьбу за свою язык, культуру, идентичность и страну. То, что канадский флаг снова развевается на улицах Киева — это еще один символ силы и солидарности канадцев и украинцев и того, что мы остаемся с ними", — сказал он.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, в уничтоженном РФ Ирпене находился канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его сопровождают министр иностранных дел Мелани Жоли и вице-премьер, министер финансов Христя Фриланд. После увиденного Трюдо был шокирован разрушениями, нанесенными русскими войсками во время оккупации.

Читайте также: