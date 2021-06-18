Какую зарплату получают директора киевских школ: Кличко назвал цифру

Мэр Киева подчеркнул, что ежегодно педагоги по итогам года получают существенную поощрительную премию.

Директора столичных школ получают зарплату от 25 до 30 тысяч гривен.

Ежегодно педагоги столицы по итогам года получают существенную поощрительную премию.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Мне приятно отметить, что вслед за столицей и другие города Украины начали обращать внимание на оплату труда учителей и руководителей учебных заведений. Киев в этом направлении движется давно. Средняя заработная плата директоров столичных школ и их заместителей в первом полугодии этого года составляла от 25 до более 30 тысяч гривен. Как это нам удалось? Уже не первый год Киев выплачивает руководителям учреждений общего среднего образования надбавки за интенсивность работы, достигающие 70%", — отметил Виталий Кличко.

В этом году в бюджете столицы на стимулирующие надбавки для всех педагогов города предусмотрели 2,8 миллиарда гривен.

"Отмечу, что на конкурсах на должности директоров школ — от трех до пяти человек на место. То есть работа в сфере образования становится престижной. И мы продолжаем над этим работать", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве учительница избила мальчика с аутизмом, поскольку тот ее не слушался. Инцидент произошел в инклюзивном классе киевской школы №58. В этом классе учатся двое детей с инвалидностью. Есть данные, что такие инциденты с избиением детей в классе происходили систематически.

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