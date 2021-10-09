Какие службы проката электросамокатов в Киеве системно нарушают правила: в КГГА обнародовали названия

Какие службы проката электросамокатов в Киеве системно нарушают правила: в КГГА обнародовали названия

Самой ответственной из операторов оказалась компания Scroll.

Три оператора проката электросамокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества с Киевской городской госадминистрацией.

Об этом заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Усова, в Киеве до сих пор не нанесены трафареты на местах упорядоченной парковки самокатов.

Также ряд операторов нарушает условие полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части ул. Сагайдачного и в парке Шевченко.

"Но самое главное — часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева", — написал городской чиновник.

Заместитель председателя КГГА отметил, что наиболее ответственной из операторов оказалась компания Scroll, а системными нарушителями — компании BikeNow, Bolt и Zelectra.

Усов добавил, что КГГА выставила требование компаниям устранить эти нарушения. Крайний срок — 15 октября.

Напомним, в Украине начали наказывать водителей самокатов, спровоцировавших ДТП. За нарушение правил дорожного движения таких водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.

Ради безопасности участников дорожного движения столичных операторов проката электросамокатов обязали снизить максимальную скорость движения до 20 км/ч.

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