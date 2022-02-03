Какие иномарки воруют в Киеве чаще всего: список

В прошлом году количество краж автомобилей уменьшилось по сравнению с 2020 годом.
В Киеве за прошлый год угнали 684 авто.
В то же время 178 людям сообщили о подозрении в совершении этого преступления.
В рейтинг Главного управления Национальной полиции в Киеве попали:
- Hyundai,
- Kia,
- Honda,
- Mazda,
- Mercedes,
- Nissan,
- Toyota,
- Mitsubishi,
- Land Rover,
- Volkswagen.
Кроме того, в прошлом году количество угонов автомобилей уменьшилось по сравнению с 2020 годом.
Напомним, в Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр.
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