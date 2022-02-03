Какие иномарки воруют в Киеве чаще всего: список

В прошлом году количество краж автомобилей уменьшилось по сравнению с 2020 годом.

В Киеве за прошлый год угнали 684 авто.

В то же время 178 людям сообщили о подозрении в совершении этого преступления.

В рейтинг Главного управления Национальной полиции в Киеве попали:

Hyundai,

Kia,

Honda,

Mazda,

Mercedes,

Nissan,

Toyota,

Mitsubishi,

Land Rover,

Volkswagen.

Кроме того, в прошлом году количество угонов автомобилей уменьшилось по сравнению с 2020 годом.

Напомним, в Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр.

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