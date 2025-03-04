В 2025 году рынок смартфонов продолжает динамично развиваться, предлагая пользователям все более технологичные устройства с улучшенными характеристиками и функционалом. Но все ли опции нужны или от каких-то можно отказаться, сэкономив на покупке?

Рассмотрим функционал, который мы считаем желательным, если вы хотите купить телефон в средней ценовой категории в этом году.

Процессор

Производительность остается одним из ключевых критериев. В средней ценовой категории продолжается использование мощных, но доступных процессоров, которые обеспечат отличную скорость работы устройства без тормозов.

Среди популярных чипсетов в этой категории можно отметить Qualcomm Snapdragon 7xx и 6xx серии, MediaTek Dimensity 800 и 900, а также Samsung Exynos 1000 серии. Их вполне хватит для выполнения повседневных задач.

Экран

В 2025 году AMOLED и OLED экраны, которые обеспечивают яркие цвета и глубокие черные оттенки, становятся стандартом даже для среднего сегмента. Они обеспечивают более яркое и насыщенное изображение по сравнению с IPS.

Высокая частота обновления экрана — важная особенность для комфортного пользования смартфоном, особенно при просмотре видео и играх. Смартфоны с частотой обновления 90 Гц и выше будут стандартом в средней ценовой категории.

В 2025 году смартфоны в средней категории должны иметь разрешение хотя бы Full HD, но некоторые модели обзаведутся экранами с разрешением FullHD+.

Камеры

Смартфоны средней ценовой категории уже не ограничиваются базовыми камерами на 12 Мп, в 2025 году они получат 50 Мп и даже 64 Мп сенсоры для более четких и детализированных фотографий.

Камеры с ультрашироким объективом с углом обзора 120° и выше становятся стандартом даже в бюджетных моделях. Некоторые модели оснащены специальными макро- или телеобъективами, чтобы делать снимки с увеличением или запечатлевать детали с большого расстояния.

Аккумулятор и быстрая зарядка

Аккумулятор на 4000–5000 мАч способны обеспечивать день или более активного использования. Они устанавливаются и в недорогие модели смартфонов.

Зарядка от 30 Вт обеспечит быстрый заряд устройства, позволяя за короткое время восстановить значительную часть энергии. Множество производителей нацеливаются на зарядку до 65 Вт, что еще более ускоряет процесс. В среднем сегменте смартфонов уже появляются модели с поддержкой беспроводной зарядки, что делает использование устройства более удобным.

Память и хранилище

Для современных смартфонов важен не только процессор, но и объем оперативной памяти и внутреннего хранилища. В 2025 году устройства средней ценовой категории должны предложить:

Оперативная память 6–8 ГБ – оптимальный объем для многозадачности, игр и работы с тяжелыми приложениями. Желательно, чтобы у вашего смартфона было хотя бы 4, а еще лучше – 6 Гб.

С учетом увеличения объема фото- и видеофайлов, а также роста размера приложений, 128 ГБ считается минимальным объемом памяти для комфортного использования. Некоторые пользователи могут сократить этот параметр до 64 Гб, если он существенно влияет на ценник.