Какие аптеки и ветклиники будут работать в случае полного обесточивания Киева – Кличко

В случае полного обесточивания Киева будут работать аптеки КП "Фармация". Они снабжены резервными источниками питания и могут работать при полном отсутствии электроснабжения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения", — написал мэр.

Отмечается, что будет работать часть аптек частных сетей.

"Информацию будем оперативно обновлять", – пообещал он.

Кличко добавил, что не останутся без помощи и домашние питомцы киевлян. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.

Лечебно-диагностические услуги домашние любимцы киевлян смогут получить в ветеринарных больницах, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия.

Напомним, если российские оккупанты продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, Киев будет жить и работать, но в сложных условиях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

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