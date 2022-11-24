Какая в Киеве ситуация с электричеством и водоснабжением: объяснение КГГА

В Киеве 70% бытовых потребителей на вечер 24 ноября находятся без электроснабжения.

Об этом сообщили в КГГА.

По состоянию на 17.20 70% жилищного фонда города находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.

"Водоснабжение по всем районам столицы возобновлено. Однако кое-где еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети. Ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения", — написал в КГГА.

Там также сообщили, что энергетики за ночь отремонтировали 2 транзитные линии, подающие напряжение на левый берег Киева. По состоянию на вторую половину дня 24 ноября продолжается ремонт линий ДТЭК "Киевские электросети", поврежденных из-за атаки 23 ноября. Это позволит вернуть электричество тем потребителям, которые находятся без света со вчерашнего дня.

"В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", - говорится в сообщении.

Массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. Последний ракетный удар был 23 ноября. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, большинство из которых удалось сбить. Из-за ракетных ударов большая часть нашего государства осталась без электроснабжения.

Российские террористы в Кремле не отрицают, что хотят, чтобы украинцы зимой страдали из-за отсутствия электричества и тепла, чтобы заставить Киев согласиться на условия Москвы.

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