Какая ситуация со светом в Киеве: генерация электричества выросла

В YASNO прогнозируют, что 21 января в Киеве будет закрыто 63% потребности в свете.

В Украине удалось увеличить генерацию электроэнергии 20 января, так что 21 января на Киев из энергосистемы будет выделено 927МВт в день.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"По информации министерства удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции", — написал он в Сети.

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По словам Коваленко, на 21 января ограничение по Киеву из энергосистеме будет идти 927МВт в день и 615МВт ночью, это закроет 63% потребности в свете.

В то же время на Днепропетровскую область и областной центр 21 января будет выделено 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью. Этим будет закрыто 51% потребности в свете в области.

Напомним, утром 20 января в "Укрэнерго" сообщили, что в стране выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, а также небольшой рост генерации на других ТЭЦ и ГЭС. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный.

Министр энергетики Герман Галущенко также сообщил, что с момента предидущей массированной атаки по энергетике Украины специалистам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.

Свет будет: оптимистичные новости с энергетического фронта - Галущенко

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