Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какая ситуация со светом, теплом и водой в Киеве по состоянию на 23 декабря — КМВА

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
602
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какая ситуация со светом, теплом и водой в Киеве по состоянию на 23 декабря — КМВА

Фото: Associated Press

Киевлян призывают не включать сразу все электроприборы в доме.

По состоянию на утро 23 декабря тепло- и водоснабжение в Киеве подается в штатном режиме. Продолжаются аварийные отключения света.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что положительной динамики с теплом и водой удалось добиться за счет восстановительных работ в энергосистеме и более осознанном потреблении электроэнергии жителями города.

Попко предупредил, что на верхних этажах обесточенных многоэтажек в Киеве возможно пониженное давление воды.

"Еще раз обращаюсь к киевлянам — не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", — добавил он.

Напомним, Киев 22 декабря получил от Дании девять мощных генераторов. Один из них будет установлен в столичном гериатическом пансионате, другие — в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

В Киеве света нет по 15-17 часов, ситуация очень сложная| YASNO

В Киеве света нет по 15-17 часов, ситуация очень сложная| YASNO

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
602
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация