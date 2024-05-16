Какая пропускная способность ТЦК в Киеве за день: в Минобороны подсчитали

В Минобороны объяснили, что пропускная способность ТЦК зависит от города и численности работников.

В Киеве пропускная способность отделений ТЦК и СП составляет около 50-70 человек в день.

Об этом Министерство обороны сообщило в ответе на запрос издания LIGA.net.

В Минобороны объяснили, что пропускная способность ТЦК зависит от города и численности работников. В столице военкоматы могу принять до 70 человек в день.

Напомним, 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Согласно новому закону, на это дается 60 дней. Это можно сделать тремя путями – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

Однако основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы, потому что ЦНАП до сих пор не получили доступы, а администраторы – не прошли обучение. Электронный кабинет обещают запустить только с 18 мая.

Кроме того, военнообязанным, не имеющим ни какого военно-учетного документа, все равно придется идти в ТЦК. Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин пояснил, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных. А пригодность может выяснить только военно-врачебная комиссия (ВВК).

"Если у ТЦК и СП нет информации о пригодности, соответственно военнообязанный гражданин отправляется на ВВК, чтобы определить его пригодность к военной службе", – говорит Истомин.

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