Какая погода в Украине будет 6 февраля: прогнозируются опасные явления

На вторник прогнозируется дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом.

В Украине 6 февраля прогнозируется облачная погода. Местами будет дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Как отмечается, на вторник прогнозируется дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Днем в Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области без существенных осадков.

“Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на западе и юго-западе порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура в большинстве западных, южных, Винницкой в областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Одесской области до 17° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла”, — рассказали в Укргидрометцентре.

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области 6 февраля прогнозируются опасные метеорологические явления. Ночью ожидается мокрый снег, днем умеренный дождь.

“Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области Ночью 6 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по отдельным участкам дорог и улиц”, — подчеркнули синоптики.

Напомним, что в Киеве побит 88-летний температурный рекорд.

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