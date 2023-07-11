Какая погода будет в Украине 12 июля: прогноз от синоптиков

В некоторых регионах нашего государства в среду ожидаются кратковременные дожди.

В Киевской области 12 июля ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В то же время на части территории нашего государства возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ночью в Приазовье и Крыму и днем в большинстве западных областей местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

“Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов; на побережье морей до 19 градусов; днем 21-26 градусов, по крайней мере и юго-западу страны 25-30 градусов”, — рассказали в Укргидрометцентре.

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области прогнозируется переменная облачность. Осадков не предполагается.

“Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. В Киеве ночью 12-14 градусов, днем 23-25 градусов”, — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 120 тысяч лет.

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